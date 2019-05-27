Петербурженка нашла в лесу труп мужчины из Норильска

Местная жительница нашла разлагающееся тело мужчины в лесном массиве Московского района.

В правоохранительные органы в воскресенье, 26 мая поступило сообщение от женщины, утверждавшей, что она обнаружила тело в лесу на Авиационной улице.

На место случившегося приехала полиция. При погибшем сотрудники правопорядка обнаружили личные документы, они принадлежали ранее судимому 39-летнему гражданину из Норильска.

Полицией был установлен факт разложения трупа, поэтому не удалось определить даже примерный возраст умершего. Известно только, что рост гражданина был около 170 см, и у него были короткостриженые черные волосы.

На теле были надеты фиолетовая футболка, джинсы и темные кроссовки. На месте работают следственные органы. Пока о признаках насильственной смерти не сообщается.

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