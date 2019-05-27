В Петербурге водителя Nissan переехал его собственный автомобиль

Местный житель выпал из своей машины, она продолжила ехать и сбила своего владельца.
Инцидент произошел во время парковки. По непонятным причинам водитель оказался вне салона автомобиля, и транспорт наехал на него. В настоящий момент гражданин находится в больнице.
Происшествие случилось 26 мая в Приморском районе Санкт-Петербурга. Местному жителю не повезло во время парковки автомобиля. Около одиннадцати часов вечера водитель транспортного средства Nissan, паркуясь и сдавая назад, выпал наружу. ТС продолжало двигаться и совершило наезд на хозяина.
Дорожно-транспортное происшествие произошло неподалеку от дома № 45, корпус 1, по Мебельной улице, об этом сообщают в УГИБДД по Санкт-Петербургу.
Из-за произошедшего мужчину срочно доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Правоохранительными органами на месте аварии проводится проверка. О других жертвах не сообщалось.
Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что водитель «Яндекс.Такси» врезался в тягач у Пушкина.