Водитель «Яндекс.Такси» врезался в тягач у Пушкина

Недалеко от Пушкина автомобиль «Яндекс.Такси» влетел в грузовую машину. Такси сильно повреждено.

Происшествие случилось ночью с 26 на 27 мая. Автотранспортные средства столкнулись по направлению в Федоровское. «Яндекс. Такси» влетел в грузовой автомобиль сзади, об этом сообщили очевидцы в группе ВКонтакте.

По сообщениям очевидцев также известно, что в настоящее время обе машины стоят на обочине. Рядом с местом происшествия полно обломов транспортных средств.

У авто «Яндекс. Такси» сильные повреждения кузова: в результате аварии смяты лобовое стекло и капот.

На месте работают сотрудники ГИБДД. О приезде других служб, как например, бригада скорой помощи, не сообщается. Информации о жертвах также не поступало.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на проспекте Солидарности очередная авария с байкером.