Работники такси украли в Речном порту BMW за 5 млн рублей

Злоумышленники планировали вернуть машину владельцу за выкуп.

Житель Ленинградской области обратился в полицию с заявление о пропаже его автомобиля BMW стоимостью в 5 млн рублей. Позже полиция задержала двух местных жителей, причастных к хищению, сообщили в управлении МВД на транспорте СЗФО 28 мая.

Машина пропала с территории Речного пассажирского порта. Позже полицейские нашли ее в Невском районе Санкт-Петербурга, передают в линейном отделе полиции.

Выяснилось, что механик и диспетчер такси-компании украли автомобиль и хотели потребовать за него выкуп в 500 тысяч рублей, а затем вернуть владельцу. Однако транспортная полиция нашла их раньше и вернула машину владельцу. Задержанным грозит до 10 лет тюрьмы, сообщили в МВД на транспорте.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге найдены похищенные иномарки.