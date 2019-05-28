В российских школах появится новый предмет

Новый предмет появится уже в следующем году. Фото: Pixabay

Новый предмет появится уже в следующем году. Фото: Pixabay

Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова заявила, что к 2020 году в школах нашей страны могут появится программы по здоровому образу жизни.

Она заметила, что принятие нововведения проходит в спешке, так как планируется ввести новый предмет уже в следующем году, передает издание «Известия».

Скворцова отметила, что обновленные программы по ЗОЖ будут разделены для учеников четырех возрастных групп.

Первая группа для детей от 3 до 6 лет будет изучать основы правила личной гигиены. Вторая и третья, немного старше, будет заниматься изучением регулирования состояния своего здоровья. Ученики старших классов школы будут проходить обучение по правилам оказания первой медицинской помощи.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в России будет усилена профилактическая медицина в рамках обязательного медицинского страхования.