В России будет усилена профилактическая медицина

Россияне должны будут обследоваться несколько раз в год. Фото: pixabay.com

Россияне должны будут обследоваться несколько раз в год. Фото: pixabay.com

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения России, в силу вступают обновленные правила обязательного медицинского страхования.

Ключевой задачей новых правил является усиление профилактического направления в области работы поликлиник, сообщает РИА Новости.

В течение ближайших двух лет предполагается провести диспансеризацию и профилактический осмотр всех жителей России для определения группы здоровья.

Обследование нужно будет проходить несколько раз за год. В случае, если пациент его не проходит, об обследовании напоминают работники поликлиники и сотрудники страховой компании, которая выдавала пациенту полис ОМС.

Прив выявлении хронического заболевания и необходимости получения постоянного наблюдения врача, пациент будет переведен под диспансерное наблюдение.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что финны проверяют на ВИЧ граждан, посетивших Россию.