Финны проверяют на ВИЧ граждан, посетивших Россию

Фото: AOP
Фото: AOP

Организация «Красный крест» и центр поддержки Hivpoint увеличат число патрулей на финляндско-российской границе, которые будут распространять информацию о безопасном сексе. Такая ситуация вызвана увеличением роста случаев заражения ВИЧ на российских приграничных территориях.

Об этом сообщает издание Uutiset.

Четыре патруля начнут свою работу на пограничном пункте Ваалимаа, после чего добровольцы переместятся на пункты Вартиус, Ниирала и Нуйамаа. Отмечается, что патрули работают по такой программе с 2014 года.

В пунктах пересечения границы волонтёры раздают средства предохранения, а также предлагают услуги для прохождения экспресс-теста на ВИЧ.

«Тесты делают многие, кто имели в России секс без предохранения. Большая часть – это мужчины и у них чаще, чем у женщин выявляется ВИЧ», — рассказывает Марви Вальус консультант-сексолог из организации Hivpoint.

По данным организации, с 2000 года около 60-ти мужчин заразились в России ВИЧ, а средний возраст, заразившихся вирусом в прошлом году, составил 70 лет.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что финны научат русских охранять озерных нерп.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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