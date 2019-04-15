Финны научат русских охранять озерных нерп

В апреле запускается проект на 3 года. Его целью будет совместными усилиями России и Финляндии развивать охрану нерп.

Научная работа по охране озерных нерп, провожающих в Ладожском и Сайменском озерах, будет назваться CoExist. Проект будет создавать предпосылки для стабильного соседства человека и нерпы.

На Сайме исследования ведутся уже достаточно давно, что помогает увеличивать рост популяции нерп. Их опыт стоит применять на Ладожском озере, сообщает yle.fi со ссылкой на координатора проекта Марью Ниеми.

При этом популяция нерп на Ладоге сильно превышает финскую. Нерпа и сайменская, и ладожская является одинаковым подвидом кольчатой нерпы. Они живут в пресной воде, ареал их распространения ограничивается двумя озерами.

На Ладоге популяция насчитывает порядка 2 тысяч особей, вид под угрозой исчезновения. Сайменская нерпа ограничивается всего 400 особями.

Кроме того, финны хотят научить россиян специфике экологического туризма.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге пройдет эко-кинофестиваль «Меридиан надежды».