В Петербурге пройдет эко-кинофестиваль «Меридиан надежды»

В Северной Столице сегодня, 15 апреля, в актовом зале Горного Университета стартует 9-й всероссийский экологический кинофестиваль «Меридиан надежды».

Фестиваль был создан в 2011 году Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и Союзом кинематографистов Санкт-Петербурга.

Мероприятие будет длиться неделю — с 15 по 19 апреля. Показы конкурсных фильмов будут проходить с 11:00 до 17:00 в Белом зале Дома кино. Жюри в лице профессионалов в киноделе и экспертов в экологии будет оценивать работы конкурсантов. Вход на просмотр фильмов сводный.

Кроме того, с 15 по 18 апреля в 19:00 показы киноработ будут идти в «Кино-лофте Москва». Также с 14 апреля все желающие смогут посмотреть конкурсную программу в планетарии.

Утром последнего дня фестиваля участники съездят в экспериментальный центр содержания собак волчьих пород. Там животные содержится не в клетках, а живут на отгороженных участках леса. Условия жизни собак приближены к естественным.

19 апреля в 18:00 в Большом зале Дома кино будут подводиться итоги кинофестиваля, награждение победителей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге открылась выставка «Диалог поколений».