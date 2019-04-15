В Петербурге открылась выставка «Диалог поколений»

Выставка «Диалог поколений» проходит в музее-усадьбе Гавриила Державина, входящего в состав Всероссийского музея Пушкина.

Мероприятие приурочено к 16-й «Неделе Германии в Петербурге». На выставке размещены работы двух современных немецких художников, которые представляют разные поколения: 88-летний Армин Мюллер-Шталь и 21-летний Леон Левенраут.

Известный актер, номинант «Оскара», музыкант, поэт и художник Армин Мюллер-Шталь представляет на выставке 60 портретных работ. На его картинах изображены портреты семьи Карамазовых, Пушкина, Чехова, Че Гевары, известных композиторов и множества других именитых личностей.

К сожалению, автор картин не смог посетить открытие выставки из-за проблем со здоровьем. Однако он отправил письмо, в котором рассказал как связан с Петербургом.

Второй художник Леон Левенраут предоставил для выставки 17 картин. В своем возрасте он уже успел стать послом ООН. Лучшим комплиментом своих работ он считает тот факт, что на деньги от их продаж построена школа в Сенегале.

Выставка будет проходить в Северной Столице до 6 мая.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге пройдут «Дни Александра Блока»