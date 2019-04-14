В Петербурге пройдут «Дни Александра Блока»

Почти месяц в Санкт-Петербурге будет идти фестиваль, посвященный русскому поэту Александру Блоку.

Фестиваль «Дни Александра Блока в Петербурге» будет проходить с 20 апреля по 15 мая.

В программу фестиваля входит постановка несколько театральных премьер и выставок, уличный праздник «Балаган», который устроят перед Музеем-квартирой великого поэта на улице Декабристов. Кроме того, в рамках фестиваля вы смоете прослушать курс увлекательных лекций. А также пройдет сетевой марафон чтения «Блок в двенадцать».

Государственный Эрмитаж специально для фестиваля предоставит маршрут «Блок в Эрмитаже: Искусство и революция».

В завершении фестиваля пройдет спектакль-путешествие «Из Петербурга в…». Начинаться спектакль будет на Московском вокзале, продолжаться в поезде в вагоне плацкарта, а заканчиваться в музее-заповеднике Блока и Менделеева в Шахматово, сообщает «Петербургский дневник».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что стала известна победительница конкурса «Мисс Россия-2019».