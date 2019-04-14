Стала известна победительница конкурса «Мисс Россия-2019»

Алина увлекается живописью. Фото: ms.alinasanko/ Instagram
Алина увлекается живописью. Фото: ms.alinasanko/ Instagram

На ежегодном конкурсе красоты «Мисс Россия-2019» победительницей стала Алина Санько из города Азов, Ростовская область.

Победительница конкурса получает денежный приз в размере 3 миллионов рублей, возможность представлять Россию на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная», сообщается на официальном сайте конкурса.

Кром того, Алина Санько получила корону из белого золота, украшенную сапфирами, бриллиантами, рубинами и 203-я жемчужинами. Стоимость такой короны составляет примерно 1 миллион долларов.

Алина увлекается рисованием и совмещает это с моделингом.

Звание первой вице-мисс получила представительница Екатеринбурга Арина Верила, второй вице-мисс стала Ралина Арабова из Татарстана.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербургские фанаты группы The Prodigy провели концерт памяти фронтмена коллектива Кейта Флинта.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
конкурс мисс россия ростовская область
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