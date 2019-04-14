Петербургские фанаты провели концерт памяти Кейта Флинта

Фронтмен группы The Prodigy Кейт Флинт ушел из жизни 4 марта этого года.

Поклонники творчества музыканта вышли на Невский проспект в масках, на которых было изображено лицо Флинта. Дойдя до Лиговского проспекта, фанаты возложили цветы у баннера с портретом музыканта. Затем прошел концерт, на которым играли песни The Prodigy, сообщает 78.ru.

Кроме того, акция была благотворительной. Организаторы сообщили, что средства, собранные на мероприятии, пойдут на лечение одной поклонницы группы. Девушка борется с раком.

Флинт умер 4 марта этого года. Его труп был обнаружен в его доме в Эссексе. Полиция не нашла следы насильственной смерти, а позже участник группы Лиам Хоулетт заявил, что вокалист покончил с собой.

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