Познер рассказал о трёх книгах, которые бы взял на необитаемый остров

Познер считает, что на необитаемый остров стоит брать книги, которые можно перечитывать много раз. Фото: https://pixabay.com

Познер считает, что на необитаемый остров стоит брать книги, которые можно перечитывать много раз. Фото: https://pixabay.com

Списком произведений популярный журналист поделился после того, как прочитал текст международной акции по проверке грамотности “Тотальный диктант”.

Известный журналист и телеведущий Владимир Познер сказал, что если бы ему предложили взять на необитаемый остров всего три книги, он бы выбрал «Мастера и Маргариту» Булгакова, «Трех Мушкетеров» Дюма и «Алису в стране чудес» Кэрролла. Об этом сообщают “РИА. Новости”.

Диктант Владимир Познер прочитал в одной из аудиторий Новосибирского государственного университета. Он также сообщил, что на необитаемый остров стоит брать книги, которые можно перечитывать много раз. Есть другие писатели, но их можно прочитать один-два раза. А эти книги Познер перечитывал и будет перечитывать.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Сурганова и другие медийные личности прочитали петербуржцам диктант.