Сурганова и другие медийные личности прочитали петербуржцам диктант

Проверить свои знания и принять участие в акции, по предварительным данным, изъявили желание порядка 13 тысяч человек. Фото: https://vk.com/totaldict_spb

Проверить свои знания и принять участие в акции, по предварительным данным, изъявили желание порядка 13 тысяч человек. Фото: https://vk.com/totaldict_spb

Диктант в Северной столице начали писать в 14:00. Ежегодный “тотальный” в прямом смысле тест на грамотность читали на 122 площадках.

В этом году текст для традиционной акции “Тотальный диктант” написал журналист и писатель Павел Басинский, обладатель премии Правительства РФ.

Проверить свои знания и принять участие в акции, по предварительным данным, изъявили желание порядка 13 тысяч человек. В прошлом году в акции приняли участие около 10 тысяч петербуржцев.

Диктант провели на 122 площадках. Его читали в Пулково, В университете имени Герцена, библиотеке-филиале №11 ЦБС Калининского района,

По предварительным данным, проверить свои знания захотели более 13 тысяч петербуржцев против 10 тысяч годом ранее.

Как обычно, “диктаторами” на многих площадках стали известные петербуржцы. Так, в библиотеке-филиале №11 ЦБС Калининского района текст читал актер Кирилл Гордеев.

В парке “Россия — моя история” диктант читал народный артист РФ Николай Буров. Также в акции участвовали актер и режиссер Михаил Черняк, актеры Артур Смольянинов и другие.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в субботу петербуржцы напишут «Тотальный диктант».