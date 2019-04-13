В субботу петербуржцы напишут Тотальный диктант

В этом году участников значительно больше, чем в прошлом. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В этом году участников значительно больше, чем в прошлом. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Санкт-Петерурге Тотальный диктант проводится уже в восьмой раз, став доброй традицией. Заявку на участие подало более 13 тысяч человек.

Соревнование по грамотности будет проходить сегодня, 13 апреля. Начнется общегородской диктант в 14:00 и будет идти около одного часа. В роли площадок для проведения мероприятия выступают школы, ВУЗы, библиотеки и музеи.

Все участники смогут ознакомиться с результатами уже через 4-5 дней после проверки диктантов. Отличников будут награждать на торжественной церемонии, которая пройдет в «Мюзик-холл» 29 апреля.

Текст для Тотального диктанта написал журналист, лауреат премии «Большая книга» и премии правительства РФ Павел Басинский.

В прошлом году в Тотальном диктанте принимали участие более 10 тысяч человек. Мероприятие проводилось на 90 площадках города.

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