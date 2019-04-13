У библиотеки на Московском шоссе кардинально обновят сквер

Беглов проводил объезд Московского района. Фото: Администрация Санкт-Петербурга
Беглов проводил объезд Московского района. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Сквер должен быть оформлен к началу следующего учебного года, 1 сентября.

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отдал распоряжение обновить сквер у библиотеки друзей, расположенной на Московском шоссе. В сквере появятся арт-объекты, амфитеатр с навесом, лавочки.

Беглов надеется, что новое модное место станет положительным примером комфортного городского пространства. Кроме того, он сообщил о том, что размещение общественных пространств обязательно всегда должно согласовываться с жителями районов.

Концепцию функционального и визуального наполнения обновленного сквера создали молодые архитекторы Александра Гетманская, Наталья Парсаданова и Ольга Колесова.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что обслуживание туристов Санкт-Петербурга будут оценивать по единой системе.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
александр беглов библиотека строительство
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