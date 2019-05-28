Житель Мурино приговорен к исправительным работам за угрозу убийством медикам

Суд признал мужчину виновным. Фото: pixabay.com
Суд признал мужчину виновным. Фото: pixabay.com

Обвиняемый житель поселка Мурино Всеволожского района Ленинградской области признан виновным в угрозе убийством в адрес медицинских работников.

Установлено, что в ночь на 4 февраля текущего года в квартиру к обвиняемому прибыли врачи скорой для оказания медицинской помощи его сожительнице. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и в ходе ссоры, образовавшейся между ним и медработниками, угрожал врачам ножом и аэрозольным баллончиком, высказывал угрозы убийством.

Когда подсудимый отошел на кухню, медработникам удалось покинуть квартиру. Следствие сочло произошедшее угрозой убийством.

Александр Сбродов признал вину, загладил вред и активно сотрудничал со следствием, в результате чего суд приговорил его к 160 часам исправительных работ, сообщили Gazeta.SPb в СУ СК России по Ленобласти.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленобласти 21-летняя девушка ножом избила бывшего.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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