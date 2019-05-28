Два огромных астероида пролетают мимо Земли

«Конец света» может наступить только, если в Землю врежется астероид размером более 1000 метров. Фото: pixabay.com

«Конец света» может наступить только, если в Землю врежется астероид размером более 1000 метров. Фото: pixabay.com

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) сообщило о приближении двух «потенциально опасных» астероидов.

Мимо Земли они пройдут сегодня, 28 мая. Каждая из космических скал размером с голубого кита (около 30 метров в длину)пройдет мимо нашей планеты на скорости около 26 000 километров в час.

Оба астероида фигурируют в обширном списке НАСА как потенциально опасные. Небольшое изменение их траектории может привести к космическому удару по поверхности планеты и поэтому за ними ведется пристальное наблюдение.

Первый астероид, получивший название LH 2003 года, уже пролетел на минимальном расстоянии Земли около 14 часов по московскому времени и сейчас удаляется в космическое пространство. Двигаясь в восемь раз быстрее пули, он миновал Землю на расстоянии почти 5 миллионов километров.

Второй из сегодняшних астероидов назван — 2019 JH8. Его длина составляет 33 метра, и он движется даже быстрее, чем 2003 LH.

2019 JH8 должен пролететь над Землей около 18 часов по Московскому времени сегодня днем. Он пройдет в 3,5 миллионах километрах от нашей планеты. И хотя это расстояние кажется невероятно большим, в космическом масштабе это очень близко. НАСА считает что все, пролетающее в пределах 200 миллионов миль от Земли, опасным для планеты.

К счастью, ни один из этих объектов пока не представляет угрозы для жизни на Земле. НАСА считает, что ни один из тысяч астероидов и комет, за которыми наблюдают астрономы, в настоящее время с нашей планетой не столкнется. И даже если бы они поразили нашу планету, астероиды такого размера как пролетающие сегодня, не взвали бы глобальной катастрофы.

Ученые НАСА уверены, что «конец света» может наступить только, если в Землю врежется астероид или любой другой космический объект размером более 1000 метров.

«Сегодня НАСА не знает ни одного астероида или кометы, которые в настоящее время находятся на пути столкновения с Землей, поэтому вероятность крупного столкновения довольно мала. Насколько мы можем судить, ни один крупный объект не может ударить Землю в любое время в ближайшие несколько сотен лет», — говорится в сообщении НАСА.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что перехватчик астероидов создаст и испытает Илон Маск.