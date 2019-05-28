В России произведен первые арест по новой статье о лидерстве в ОПГ

Мужчина арестован на 2 месяца. Фото: pixabay.com
Мужчина арестован на 2 месяца. Фото: pixabay.com

Сегодня, 28 мая, в Томске был задержан мужчина, являющийся криминальным авторитетом. Позже его арест отнесли к новой статье Уголовного кодекса РФ.

Мужчина был арестован как один из лидеров организованной преступной группировки.

Новая статья 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии» Уголовного кодекса России была принята в апреле текущего года согласно подписанию закона президентов РФ Владимиром Путиным.

В задержание приняли участие бойцы Росгварции. В ходе обыска у задержанного были обнаружены некоторые предметы, которые имеют доказательственное значение для процесса расследования.

На данный момент суд накачал мужчине два месяца ареста.

По данной статье предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет и штраф до 5 миллионов рублей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что житель Мурино приговорен к исправительным работам за угрозу убийством медикам.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
задержание новая статья опг
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