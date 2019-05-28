Петербург вошел в ТОП-8 городов, которые примут ЧМ-2022 по волейболу среди мужчин

Международная федерация волейбола сообщила, что Санкт-Петербург станет одним из городов-участников чемпионата мира по волейболу 2022 года между мужскими командами.

Объявлены 8 из 10 городов, которые примут матчи ЧМ-2022. Таким образом, помимо Санкт-Петербурга соревнования пройдут в Москве, Калининграде, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Новосибирске и Уфе. Два других города Международная федерация волейбола назовет позднее.

Отметим, что решение о том, что чемпионат мира по волейболу среди мужчин состоится в Российской Федерации, было принято на международном конгрессе в Мексике. Сообщается, что кроме России принять у себя Чемпионат мира по волейболу в 2022 году хотели Катар и Мексика.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что РПЦ намерена открыть православный храм даже в Вестеросе.