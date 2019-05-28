КХЛ не планирует убирать лазейку, которая позволила СКА сохранить права на Гусева

Фото: https://www.ska.ru/
Фото: https://www.ska.ru/

Менять регламент также не хотят.

Об этом стало известно сегодня, 28 мая. Петербургский клуб расторг контракт с Никитой Гусевым и Владиславом Гавриковым еще в апреле 2019 года. Несмотря на это, права на обоих игроков до сих пор принадлежат СКА. Сейчас Гусев играет за «Вегас», а Гавриков – за «Коламбус».

В КХЛ отметили, что примерно одинаковое количество игроков приезжает и уезжает. Сейчас специалисты озабочены тем, чтобы минимизировать отток игроков, передают РИА Новости слова Чернышенко.

Напоминаем, что Гусев играл за СКА на протяжении четырех лет, вместе с командой он стал чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина. Гавриков присоединился к петербуржцам в 2017 году.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что сборная России завоевала бронзу в матче с Чехией на ЧМ по хоккею. Счет до последнего был 2:2 – выявить победителя удалось лишь в серии послематчевых буллитов. Чемпионами мира стали финны, которые вырвали победу у канадцев.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
владислав гавриков кхл никита гусев ска
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