Россия завоевала бронзу в матче с Чехией на ЧМ по хоккею

Выявить победителя удалось лишь в серии послематчевых буллитов.

Сборная Россия победила Чехию в матче за третье место на чемпионате мира по хоккею в воскресенье 26 мая. После основного времени и овертайма, россияне заработали победное очко в серии буллитов.

После первого периода чехи вели 2:1, счет открыл Григоренко на 13-ой минуте, но затем ворота России поразили Ржепчик и Кубалик. В начале второго периода счет сравнял Анисимов.

До конца овертайма командам так и не удалось выявить победителя. В серии послематчевых буллитов первую же шайбу россиян забил Ковальчук, а чехам не удалось набрать в серии ни одного очка. Лучшим игроком у чехов назвали Ржепчика, а у россиян — Андрея Василевского.

Матч за первое место между Канадой и Финляндией начнется в 21:15.

Ранее Gazeta.sPb сообщила о составе России на матч с Чехией.