Объявлен состав сборной России по хоккею на матч с Чехией

Объявлен состав национальной сборной России на матч с Чехией. Россияне будут бороться за «бронзу» на чемпионате мира по хоккею — 2019.

Игра начнется в Братиславе в 16:45 по мск в воскресенье, 26 мая.

В стартовом составе российской сборной на матч были заявлены: Кирилл Капризов, Никита Гусев, Александр Овечкин, Евгений Малкин, Никита Кучеров, Владислав Гавриков и др.

Российские хоккеисты будут бороться со сборной Чехии за третье место на ЧМ. Напомним, что ранее блистательную череду побед россиян прервал матч со сборной Финляндии. Уступив в игре финнам всего одну шайбу, российские хоккеисты лишили себя и своих болельщиков возможности выхода в финал.

Матч со сборной Финляндии состоялся 25 мая и завершился со счетом 1:0 в пользу финнов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что «Зенит» разгромил «Енисей» в последнем матче РПЛ.