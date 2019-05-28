Два юных петербуржца заболели клещевым энцефалитом

Размер клеща -- 3-4 мм, но при присасывании клещ увеличивается. Фото: pixabay.com
Размер клеща -- 3-4 мм, но при присасывании клещ увеличивается. Фото: pixabay.com

Всего за помощью к врачам обратились почти пять тысяч человек.

Новая статистика появилась сегодня, 28 мая. Эксперты рассказывают, что с начала сезона 4758 петербуржцев пострадали от укусов клещей, среди которых 915 человек – это дети, говорится в сообщении пресс-службы управления Роспотребнадзора.

Чаще всего от клещей страдали люди, проживающие в Пушкинском, Курортном и Красногвардейском районах.

Также эксперты отметили, что у детей зарегистрировано два случая заражения клещевым энцефалитом. Пострадавшие проживали в Лужском и Тосненском районах Ленинградской области. Пока что, уверяют специалисты, количество пострадавших не превышает показатели прошлых лет.

Напоминаем, что в этом году один человек уже успел заразиться болезнью Лайма. Она своими проявлениями чем-то напоминает грипп.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в больнице Боткина нашли первый случай клещевого энцефалита.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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Два юных петербуржца заболели клещевым энцефалитом
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