В больнице Боткина нашли первый случай клещевого энцефалита

С 16 апреля от клещей пострадали 1233 жителей Петербурга.

Первый случай клещевого энцефалита выявили в Боткинской больнице Санкт-Петербурга, сообщили в больнице в понедельник 20 мая.

С 16 апреля в больницу обратились 1233 пострадавших от укусов. Еще 1220 паукообразных (клещи не насекомые) отправили на обследование. Из них в 260 нашли боррелии, а в 23 — вирус клещевого энцефалита, следует из графика, опубликованного на сайте больницы.

Пока что число пострадавших от укусов клещей на 20 мая в 3,5 раза меньше на ту же дату в 2018 году. Сегодня в понедельник выявили пятерых пациентов с боррелиозом и одного, заразившегося клещевым энцефалитом.

Боррелиоз или болезнь Лайма — одна из самых распространенных инфекций, которую клещи передают человеку. Симптомами являются жар, сыпь, головные боли. Лечится антибиотиками, но несвоевременная терапия может привести к тяжелым последствиям.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что петербуржцы прививаются от клещей.