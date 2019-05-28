Литва указала организаторам «Евровидения» на ошибку при подсчете голосов

Литовский певец Юриюс Векленко должен был пройти в финал.

Об этом стало известно сегодня, 28 мая. Общественный вещатель LRT отмечает, что Италия в полуфинале, судя по официальным данным, опубликованным постфактум, дала Литве на один балл больше, чем было оглашено в эфире. Из-за этого балла Юриюс Векленко не смог представлять свою страну в финале. Это значит, что из-за досадной ошибки певец лишился возможности победить.

В Sputnik Литва говорится, что представители общественного вещателя обратились в Европейский вещательный союз с просьбой пересмотреть итоги конкурса и признать свою ошибку.

«Автор песен и исполнитель может требовать существенной финансовой компенсации»,

— считает генпродюсер LRT Аудрюса Гиржадаса

Напоминаем, что при пересчете баллов выяснилось, что Россия в финале заработала на один больше. Процедура не повлияла на тройку призеров.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Исландию могут наказать за демонстрацию флага Палестины на «Евровидении».