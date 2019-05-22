Исландию могут наказать за демонстрацию флага Палестины на «Евровидении»

Фото: Twitter / Harris Stavrou‏
Фото: Twitter / Harris Stavrou‏

Стране могут запретить участвовать в конкурсе в 2020 году.

Об этом стало известно сегодня, 22 мая. К таким мерам организаторов просят прибегнуть телезрители – они создали петицию, которую уже подписали почти 37 тысяч человек. Уточняется, что на «Евровидении» нельзя делать политических заявлений – конкурсанты от Исландии нарушили это правило, продемонстрировав флаг Палестины.

Авторы петиции считают, что конкурс нужен для того, чтобы объединять людей музыкой, а не ссорить еще сильнее. Люди убеждены, что исландская группа проявила неуважение к конкурсу и его атмосфере, за что страну нужно дисквалифицировать на один год.

Напоминаем, что не только группа Hatari показала флаг, но и приглашенная звезда Мадонна. Такая ситуация не устраивает не только обычных телезрителей, но и организаторов конкурса.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении».

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
евровидение исландия
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