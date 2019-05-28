В пензенской школе сняли двери в туалетах, чтобы дети не списывали на ЕГЭ

Всех причастных к инициативе хотят наказать.

Об этом стало известно сегодня, 28 мая. Обо всем рассказали школьники, которые писали экзамен в школе номер 226. Они заверили, что в туалете были сняты двери со всех кабинок. Родители и их дети предположили, что так сделали, чтобы у школьников не было возможности уединиться, достать шпаргалки и списать.

Такое решение, по неподтвержденным данным, приняло руководство учебного заведения. В Департаменте образование уверили, что сняли двери, так как некоторые из них были сломаны – в школе решили, что все должны находиться в равных условиях.

Общественность восприняла инициативу отрицательно – родители считают, что никто не имеет права лишать волнующихся детей возможности остаться наедине с собой хотя в туалете. Также они отмечают, что это нарушает закон о неприкосновенности личной жизни.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в России стартовала основная волна сдачи ЕГЭ-2019.