В России стартовала основная волна сдачи ЕГЭ-2019

Основной период сдачи единого государственного экзамена начался 27 мая. Сегодня выпускники школ сдают географию и литературу.

Отмечается, что в некоторых регионах, в том числе на Дальнем Востоке экзаменационные испытания уже подошли к концу. Известно, что сдавать ЕГЭ по литературе в этом году решились около 54 тысячи человек. Экзамен по литературе можно писать 3 часа 55 минут. Он состоит из нескольких частей и включает в себя 17 заданий. В этом году минимальный порогом для успешного прохождения экзамена по литературе является 32 балла.

24 тысячи желающих поступить в высшие учебные заведения в 2019 году будут сдавать ЕГЭ по географии. Минимальный балл для прохождения данного вида экзамена составил 37 баллов.

Следующим испытанием для учащихся станет экзамен по математике, который пройдет 29 мая. Ученикам предложат на выбор сдать либо базовый, либо профильный уровень ЕГЭ по данному предмету.

Интересно, что в этом году впервые выпускники могут сдать ЕГЭ по китайскому языку.

Отметим также, что основная волна сдачи ЕГЭ-2019 будет проходить с 27 мая по 1 июля.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленобласти полностью готовы к работе пункты сдачи ЕГЭ.