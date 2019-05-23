В Ленобласть полностью готовы к работе пункты сдачи ЕГЭ

Места для тестирования и приема Единого государственного экзамена в Ленинградской области проверены и полностью готовы к работе.

Государственная экзаменационная комиссия оценила и приняла все специализированные пункты сдачи экзамена. В каждом пункте будут работать металлоискатели, а также высокоскоростные принтеры и сканеры.

Специалистами настроили и разместили на территории школ устройства блокираторы сигналов мобильной связи. Сообщается, что 125 подобных «глушилок» зарегистрированы в Роскомнадзоре.

Известно также, что в каждом из пунктов работают по два проводных канала связи для подключения к сети Интернет. Также сообщается о том, что в 559 аудиториях пунктов и 13 аудиторий регионального центра обработки информации установлены и протестированы камеры видеонаблюдения. Все пункты сдачи ЕГЭ будут осуществлять деятельность в системе онлайн-видеонаблюдения. Ленобласть перешла на 100% видеонаблюдение за процессом сдачи экзамена еще в 2015.

Отметим, основной период ЕГЭ 2019 года пройдет с 27 мая по 1 июля. В это время ЕГЭ в Ленинградской области будут сдавать 5745 человек.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что директора петербургской школы наградили орденом Восходящего солнца.