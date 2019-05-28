На Мурманском шоссе участником ДТП стала машина полиции

Массовая авария собрала три автомобиля.

Инцидент случился сегодня вечером, 28 мая, в Кировском районе Ленинградской области. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились новостью и фотографиями с места происшествия в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что участниками аварии стали трое – грузовик, «Фольксваген» и машина полиции. Они не смогли поделить дорогу на Мурманском шоссе недалеко от поселка Ратницы.

Уточняется, что все остались живы, а вот машины выглядят помято. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что полицейская машина ехала по встречной полосе, но пока что никаких подтверждений этой информации нет. Свидетели уверяют, что владелец «Фольксваген» расстроен явно больше остальных – он только-только забрал новенький автомобиль из автосалона.

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