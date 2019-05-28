Пенсионер ехал в Ватикан к Папе Римскому, но по навигатору прибыл в Германию

Вместо проповеди священника в Риме, навигатор привел пенсионера в немецкий Ром.

81-летний пенсионер из Англии решил отправиться в путешествие на своей машине в Рим, дабы узреть Ватикан и послушать проповедь Папы Римского.

Мужчина скрупулезно следовал маршруту, который ему указывал навигатор. В какой-то момент устройство сообщило: «Цель поездки достигнута». Пенсионер вышел из машины и был очень удивлен: никаких популярных памятников архитектуры Рима не было.

О том, что произошло на самом деле, сообщили в понедельник, 27 мая, британское издание The Daily Mail. Установлено, что навигатор в машине пенсионера завел его в коммуну с похожим на Рим названием – Ром, что расположена в Германии. Ром — это территория, которая находится в полутора тысячах километров от изначально запланированного пункта назначения.

Сообщается также, что пожилой британец сбил дорожный знак, на котором было написано название не нужного ему населенного пункта. В связи с этим его задержала полиция. Ему пришлось объясняться перед правоохранителями.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что РПЦ намерена открыть православный храм даже в Вестеросе.