Солист Rammstein признался в любви по-русски в новом клипе

В видео также звучат фразы на английском и французском.

Клип на песню «Ausländer» вышел сегодня, 28 мая. В видео участники Rammstein пытаются наладить контакт с племенем аборигенов – они показывают им, как танцевать, рисовать, фотографировать и много чего еще. В припеве Тилль Линдеманн, солист группы, произносит «Я люблю тебя» на русском языке. В клипе он также заговорил на двух других языках – это при том, что обычно все песни Rammstein звучат на немецком.

Напоминаем, что группа довольно долго не радовала поклонников новыми работами. В апреле 2018 года она сообщила о том, что началась работа над альбомом. Он вышел 17 мая. Rammstein также выпустил два клипа – первым показали Deutschland, который вызвал множество споров в обществе из-за большого количества отсылок к реальным историческим событиям.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что у «Ленинграда» новый клип, где Шнуров «женился» на Алле Михеевой.