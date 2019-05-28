Солист Rammstein признался в любви по-русски в новом клипе

Фото: Daniel Knighton/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Фото: Daniel Knighton/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В видео также звучат фразы на английском и французском.

Клип на песню «Ausländer» вышел сегодня, 28 мая. В видео участники Rammstein пытаются наладить контакт с племенем аборигенов – они показывают им, как танцевать, рисовать, фотографировать и много чего еще. В припеве Тилль Линдеманн, солист группы, произносит «Я люблю тебя» на русском языке. В клипе он также заговорил на двух других языках – это при том, что обычно все песни Rammstein звучат на немецком.

Напоминаем, что группа довольно долго не радовала поклонников новыми работами. В апреле 2018 года она сообщила о том, что началась работа над альбомом. Он вышел 17 мая. Rammstein также выпустил два клипа – первым показали Deutschland, который вызвал множество споров в обществе из-за большого количества отсылок к реальным историческим событиям.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что у «Ленинграда» новый клип, где Шнуров «женился» на Алле Михеевой.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
Rammstein клип
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Солист Rammstein признался в любви по-русски в новом клипе
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