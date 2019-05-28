У «Ленинграда» новый клип, где Шнуров «женился» на Алле Михеевой

В новом клипе, выпущенном группировкой «Ленинград», актриса Алла Михеева мчится на свадьбу с солистом Сергеем Шнуровым на «Мерседесе».

Музыкальное объединение «Ленинград» выложили в соцсети новый клип на композицию «Кабриолет». Залили в сеть видеоролик 28 мая на ютуб-канале группы.

Сценарий клипа рассказывает, как героиня Аллы Михеевой после веселой ночи, проведенной в компании подружек, резко подрывается на собственную свадьбу.

Девушка гонит на всей скорости по Васильевскому острову в Солнечное через недостроенный мост, при этом, не обращает внимания на других участников движения и по пути теряет боковые стекла и крышу транспортного средства.

В финале действа она все-таки приезжает на торжество, где ее ждет нарядный — Сергей Шнуров.

Известно, что песню «Кабриолет» исполнила Флорида Чантурия. Сняла клип режиссер Анна Пармас, уже работавшая с «Ленинградом» над такими видео, как «Экспонат», «В Питере – пить» и «Сиськи».

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о данных Росстата: половине российских семей денег хватает только на еду и одежду.