У «Ленинграда» новый клип, где Шнуров «женился» на Алле Михеевой

Кадр из клипа. Фото: скриншот / YouTube
Кадр из клипа. Фото: скриншот / YouTube

В новом клипе, выпущенном группировкой «Ленинград», актриса Алла Михеева мчится на свадьбу с солистом Сергеем Шнуровым на «Мерседесе».

Музыкальное объединение «Ленинград» выложили в соцсети новый клип на композицию «Кабриолет». Залили в сеть видеоролик 28 мая на ютуб-канале группы.

Сценарий клипа рассказывает, как героиня Аллы Михеевой после веселой ночи, проведенной в компании подружек, резко подрывается на собственную свадьбу.

Девушка гонит на всей скорости по Васильевскому острову в Солнечное через недостроенный мост, при этом, не обращает внимания на других участников движения и по пути теряет боковые стекла и крышу транспортного средства.

В финале действа она все-таки приезжает на торжество, где ее ждет нарядный — Сергей Шнуров.

Известно, что песню «Кабриолет» исполнила Флорида Чантурия. Сняла клип режиссер Анна Пармас, уже работавшая с «Ленинградом» над такими видео, как «Экспонат», «В Питере – пить» и «Сиськи».

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о данных Росстата: половине российских семей денег хватает только на еду и одежду.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
анна михеева группа Ленинград кабриолет клип петербург питер сергей шнуров спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Зеленский вернул бывшему президенту Грузии Саакашвили гражданство Украины
Теплосети Петербурга проверяют на прочность
У «Ленинграда» новый клип, где Шнуров «женился» на Алле Михеевой
Будут выпущены новые сторублевые купюры
Ученые доказали вред ароматизаторов для электронных сигарет: есть угроза ...
В Петербурге маршрут № 469 продлят до садоводства «Восход-2»
«Водоканал»: с 1 июня будет снижен рост тарифов
В Петербурге отцу семейства присудили более 240 тыс. рублей неустойки за ...