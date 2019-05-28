Омбудсмен рассказала о мальчике, который напал на школьницу с топором

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Татьяна Загородняя отметила, что молодой человек находился на внутришкольном учете.

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя поделилась подробностями инцидента, которые известны на данный момент. Она отметила, что мальчик, который взялся за топор, довольно часто вел себя агрессивно. Его семья состояла на учете. Омбудсмен также подчеркнула, что у мальчика была зависимость от компьютерных игр.

Напоминаем, что все произошло в городе Вольск 28 мая. По предварительным данным, между школьником и девочкой возник конфликт. Парень решил, что обсуждать проблему – слишком просто, и достал топор. Им он нанес удары – школьница получила травмы и была госпитализирована. Мальчик же скрылся с места происшествия, но его личность уже установлена.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербургский школьник получил по голове за безбилетный проезд.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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