Петербургский школьник получил по голове за безбилетный проезд

Пока что так и не ясно, кто первым начал драку – водитель автобуса или молодой человек.

Инцидент случился еще 24 мая, а подробности стали известны только сейчас. Подруга пострадавшего мальчика рассказала, что они сели в автобус номер 123. У приятеля не было ни денег, ни проездного – школьник попросил кондуктора закрыть на это глаза. «Зайца» решили не жалеть – кондуктор потребовал, чтобы мальчик покинул общественный транспорт. По словам очевидицы и подруги безбилетника в одном лице, они уже выходили из автобуса как вдруг мальчика схватил один из пассажиров. В результате все вместе они оказались на улице, в потасовку вмешался водитель, который принялся избивать школьника. Девочка уверяет, что ее приятель получил несколько ударов по голове.

В «Пассажиравтотрансе» уже прокомментировали инцидент. Там уверяют, что школьники вели себя агрессивно – ругались матом и кричали. Когда их прогнали, водитель лишь вышел проверить, действительно ли они ушли. В этот момент парень вроде как сам набросился на него, передает издание «Фонтанка».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге пьяный мужчина без прав ездил по парковке и подрался с прохожими.