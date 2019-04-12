В Петербурге пьяный мужчина без прав ездил по парковке и подрался с прохожими

11 апреля около 22:40 наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга задержал мужчину.

20-летний гражданин находился в нетрезвом виде за рулем автомобиля «ВАЗ-21099». Мужчина не имел водительского удостоверения и был настроен агрессивно. Он совершал маневры на большой скорости на парковке у торгового центра, который находится в дома 31А на проспекте Косыгина.

Прохожие сделали ему замечание, на что он отреагировал неадекватно и начал драться с ними, сообщили Gazeta.SPb в УВО Росгвардии по Санкт-Петербургу.

Сотрудники торгового центра нажали тревожную кнопку и на место прибыли сотрудники Росгвардии.

Мужчина был задержан и передан сотрудникам полиции.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что воспитательница детсада ударила возлюбленного ножом в грудь из-за ревности.