Воспитательница детсада ударила возлюбленного ножом в грудь из-за ревности

Парочка выпивала, находясь у себя в квартире в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Внезапно между влюбленными разгорелся конфликт, возникший на почве ревности.

В январе 2019 года женщина, работающая помощником воспитателя в детском саду Калининского района, в ходе конфликта из-за ревности ударила своего мужчину кухонным ножом в грудь. Вред, причиненный здоровью пострадавшего, оценен как тяжкий, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Прокуратура Выборгского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по статье «умышленное причинение тяжкого вреда». Дело передано в Выборгский районный суд для дальнейшего рассмотрения. Прокуратура требует взыскать с обвиняемой сумму стоимости лечения пострадавшего.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что водитель, покинувший место ДТП, осужден за ложное заявление об угоне авто.