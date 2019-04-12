Водитель, покинувший место ДТП, осужден за ложное заявление об угоне авто

Мужчину осудили. Фото: Pixabay
Мужчину осудили. Фото: Pixabay

Летом прошлого года мужчина управлял своим автомобилем марки «Тойота Рав4» в нетрезвом виде.

Произошло столкновение с автомобилем «Фольксваген Поло» на перекрестке Заневского и Шаумяна проспектов. После этого водитель «Тойоты» решил покинуть место аварии, желая избежать ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Затем он сообщил в полицию о пропаже своего автомобиля от дома 6 по Таллинской улице. Однако обман Константина Прозорова вскрылся, когда сотрудники правоохранительных органов отсмотрели камеры городского видеонаблюдения, которые зафиксировали побег Прозорова с места ДТП, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Подсудимый признал свою вину. Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга признал мужчину виновным по статье «заведомо ложный донос о совершении преступления» и назначил наказание в виде 80 часов исправительных работ.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Красносельском районе ликвидирован пожар.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
авто кража ложный вызов
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