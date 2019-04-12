В Красносельском районе ликвидирован пожар

Сегодня, 12 апреля, утром около 09:20 в спасательные службы поступила информация о возгорании.

Пожар произошел в доме 90 по проспекту Ленина (Красное село) Красносельского района Санкт-Петербурга. Возгорание распространялось по трехкомнатной отдельной квартире. В комнате площадью 15 квадратных метров загорелось постельное белье, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу.

Сообщается также, что в 9:59 пожар уже был ликвидирован. На данный момент сведения о пострадавших уточняются. Причина возгорания пока что остается неизвестна.

Для ликвидации пожара было задействовано две единицы спецтехники и девять человек личного состава.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге у предприятия “Утилизация бумаги” на Пискаревском проспекте не нашли необходимую лицензию на утилизацию отходов.