Специалисты составили рейтинг проблемных иномарок на вторичном рынке

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Они не советуют приобретать некоторые из них из-за дороговизны и нервозности ремонта.

Список составили эксперты портала «UsedCars.ru». Они отметили, что б/у автомобили предпочитают покупать молодые люди, которые пока что не могут позволить себе купить новую машину.

Первое место эксперты отдали Chery Amulet. Японский автомобиль, уверяют специалисты, быстро ломается, а детали от нее найти довольно проблематично. Чтобы нервы и кошелек был целее, лучше воздержаться от покупки Chery Amulet.

Второе место в антирейтинге занимает Chrysler PT-Cruiser. Эксперты считают, что автомобиль выглядит симпатично, но на этом «плюсы» заканчиваются. Машина этой марки тоже может сломаться в любой момент и не факт, что вы сможете найти редкую запчасть.

Тройку лидеров замывает Citroen C5. Гидропневматическая подвеска может слишком быстро прийти в негодность, а ее замена стоит дорого.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что составлен рейтинг самых небезопасных машин при ДТП.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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Специалисты составили рейтинг проблемных иномарок на вторичном рынке
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