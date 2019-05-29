На Фермской дороге нашли минометную мину

Снаряд обнаружили в Пушкинском районе во вторник 28 мая. Фото: pixabay.com

Снаряд обнаружили в Пушкинском районе во вторник 28 мая. Фото: pixabay.com

Боеприпас вывезен нарядом ЗапВО и будет утилизирован.

В Пушкине нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны, сообщили в ГУ МЧС Санкт-Петербурга в среду 29 мая. К утилизации боеприпаса привлекли силы ЗапВО.

На Фермской дороге у дома 2 вчера утром во вторник 28 мая нашли минометную мину, сообщили спасатели Санкт-Петербурга. В МЧС Петербурга не сообщают, в каком состоянии находился боеприпас и представлял ли он опасность для окружающих. В 16:30 специальный наряд ЗапВо приехал на место и забрал мину с собой.

В Великую Отечественную войну советские войска применяли миномет калибра 37-мм, хотя эффективность и оставляла желать лучшего, и миномет калибра 50-мм.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что минометную мину нашли на улице Ворошилова в Санкт-Петербурге.