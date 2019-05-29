В Петербурге на «Славянской Ярмарке» выступят ЛЮБЭ и Мельница

Фото: Приморский культурный центр
Фото: Приморский культурный центр

В этом году на сцене фестиваля славянской культуры «Славянская Ярмарка» выступят «ЛЮБЭ», ВИА «Белорусские песняры» и фолк-группа «Мельница».

Также посетителям мероприятия свои музыкальные программы представят участники проекта «Голос»: Михал Рудаш («Голос-Польша»), Нина Кралич («Голос-Хорватия»), Мелинда Христова («Голос-Болгария»), группы «Отава Ё», «Ягорава гара», а также участник проекта «Юзари», группы, представлявшей Белоруссию на «Евровидении».

Ежегодный фестиваль «Славянская Ярмарка» будет проходить с 7 по 9 июня в парке «Озеро Долгое» в Приморском районе Петербурга. Гостей действа ждут мастер-классы по кузнечному, гончарному, ткацкому делу, плетению лозы и кружев.

Любителям вкусно поесть организаторы приготовили дегустацию блюд национальной кухни различных славянских народов. Детям в парке обустроят интерактивные развлекательные зоны и мини-зоопарк, малышам – карусели и петушки на палочках.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что солист Rammstein признался в любви по-русски в новом клипе.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
ЛЮБЭ Мельница Славянская Ярмарка
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