Русские и шведы сразятся в Ленобласти (шведы проиграют)

Фестиваль "Слава русскому оружию" проводят с 2011 года. Фото: lenobl.ru

Фестиваль "Слава русскому оружию" проводят с 2011 года. Фото: lenobl.ru

В деревне Самушкино проведут реконструкцию битвы 1164 года на реке Воронежке.

В 1164 году русское войско победило шведов на реке Воронежке. Теперь Ленинградская область отпразднует 855-ю годовщину события масштабной реконструкцией в Ладожской крепости, сообщили в правительстве региона 29 мая.

В субботу 1 июня в деревне Самушкино Волховского района устроят праздник “Слава русскому оружию”. Мероприятие начнут с церковной службы а после этого гости смогут увидеть костюмированное сражение. В Самушкино встретят регату из Волхова.

Гостям обещают препятствий полосу через памятную реку, концерт ансамбля “Садко” и мастер-классы. Праздник проводят ежегодно с 2011 года.

Сведения о битве сохранились в Новгородской летописи — но никто точно не знает, сколько человек принимало участие в сражении. Ладогу, которую заняли шведы, удалось освободить, а в крепости, по преданию, построили храм Георгия Победоносца.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в субботу в Санкт-Петербурге движение по ЗСД ограничат из-за фестиваля.