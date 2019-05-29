В субботу движение по ЗСД перекроют из-за фестиваля

В фестивале примут участие свыше 10 тысяч человек. Фото: Baltphoto, Андрей Пронин.
В фестивале примут участие свыше 10 тысяч человек. Фото: Baltphoto, Андрей Пронин.

От Богатырского пр. до развязки с наб. Екатерингофки нельзя будет проехать с 15:00 до 01:00.

Из-за забега и велопробега на ЗСД Санкт-Петербурга центральную часть скоростного диаметра в субботу 1 июня закроют для автомобилей, сообщили Gazeta.SPb организаторы фестиваля 29 мая.

Для движения перекроют отрезок от Богатырского пр. до развязки с наб. Екатерингофки Петербурга. Ограничения для всего участка будут действовать с 15:00 до 01:00. Съезд на Богатырский пр. останется открытым.

Фото: организаторы фестиваля ЗСД

Предполагается, что в фестивале ЗСД в Санкт-Петербурге поучаствуют около 10 тысяч человек. Регистрация продолжается и уже идет по дополнительным слотам. На мероприятии выступит музыкант Вова Че Морале. В фестивальной зоне для спортсменов проведут лекции и мастер-классы.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Ленобласти запустили экологические тропы.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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В субботу движение по ЗСД перекроют из-за фестиваля