В Исландии говорят по-русски: крупнейшее турагентство Исландии налаживает русскоязычный сервис

Крупнейшее турагентство Исландии, Guide to Iceland, в конце прошлого года открыло русскоязычную версию сайта и теперь предлагает путешественникам клиентскую поддержку на русском языке. Решение об открытии русской версии было принято в связи со значительным ростом числа российских туристов в Исландии, сообщили GazetaSPb в администрации портала Guide to Iceland.

По данным исландского Управления по туризму, в мае прошлого года в аэропорту Кефлавика приземлилось вдвое больше россиян, чем за год до этого. Портал Guide to Iceland — это онлайн-площадка, объединяющая более 1000 местных туроператоров, компаний по аренде жилья и прокату авто в Исландии. Она содержит обширную базу информации о жизни и культуре страны, путешествиях, достопримечательностях, маршрутах, позволяет связаться с местными жителями и тревел-блоггерами. Теперь все это доступно и на русском языке.

«Исландия, крошечный остров в Атлантическом океане, задымивший пол-Европы во время знаменитого извержения вулкана Эйьяфьятлайёкютль, продолжает завоевывает сердца российских туристов. Путешественников в Исландию влечет чистый воздух, дикая, нетронутая природа и малое количество людей (в том числе туристов) на квадратный километр. Для современного городского жителя такое сочетание — рецепт идеального отпуска. Однако, не каждый решится на такое приключение — все-таки, страна для россиян пока экзотическая, и многие опасаются — как спланировать путешествие так, чтобы и на красоты посмотреть, и не сгинуть в каком-нибудь кратере?», — говорится в сообщении Guide to Iceland, поступившем в распоряжение GazetaSPb.

Местных туроператоров такое отношение оскорбляет до глубины души, считают в Guide to Iceland. Потому что туризм на острове развит очень хорошо, и даже самый требовательный путешественник найдет здесь занятие по душе и условия по карману. Как эксперт по путешествиям в Исландии, Guide to Iceland стремится исправить это недоразумение и донести до путешественников самую актуальную информацию на их родном языке. Поэтому представители компании призывают всех, кто интересуется Исландией, пользоваться новым русскоязычным порталом и задавать вопросы опытным турагентам и местным жителям, чтобы спланировать собственное путешествие по Исландии.

«Российских туристов Исландия обычно впечатляет, — сообщает Светлана Аульфхейдюр, менеджер русскоязычного рынка в Guide to Iceland. — Им нравится китовое сафари, походы на ледники и в вулканические пещеры, экскурсии на супер-джипах по высокогорью и купание в геотермальных источниках. Но больше всего – тишина и умиротворение исландской природы в каком-нибудь отдаленном фьорде.»

С момента открытия русскоязычного сервиса Guide to Iceland активно работает над тем, чтобы пополнить коллекцию своих предложений турами и экскурсиями с русскоязычными гидами.

Самыми популярными маршрутами и экскурсиями в Исландии считаются:

— Золотое Кольцо На маршруте Золотого кольца можно увидеть знаменитый гейзер Гейсир, «Золотой водопад» Гютльфосс, прогуляться между двумя континентами в рифтовой долине и заняться дайвингом в ледниковой воде тектонического разлома Сильвра (Сильфра) в Национальном парке Тингветлир.

— Южное побережье По южному побережью Исландии стоит проехать, чтобы увидеть знаменитые черные вулканические пляжи Исландии и ее бесчисленные водопады.

— Ледниковая лагуна Йёкюльсаурлоун (Йокульсарлон) Уникальная ледниковая лагуна, наполненная гигантскими айсбергами всех цветов и размеров, отколовшимися от близлежащего ледника и дрейфующими в направлении Атлантического океана.

— Голубая лагуна Это роскошное природное геотермальное спа, расположившееся среди лавовых полей, в представлении не нуждается — его молочно-голубые воды славятся во всем мире своими лечебными свойствами.