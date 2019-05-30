Творить не запретишь: отбор творений уличных художников открыт

В роллер-парке в Киришах в конце июня появится несколько творений уличных художников. Их автором может оказаться любой желающий — заявки можно подавать уже сейчас.

Настоящий рай для уличных художников создадут в конце июня в Ленинградской области. В городе Кириши 29 мая пройдет граффити-фестиваль. Принять участие в нём могут все причастные к стрит-арту – как профессионалы, так и любители. Заявки с эскизами работ можно направлять на почту graffitifestkirishi@gmail.com – жюри выберет лучшие. Именно победители смогут осуществить свои задумки в киришском роллер-парке. А пока идёт отборочный тур, один из организаторов граффити-фестиваля Ксения Кучерова рассказала Gazeta.SPb, чего интересного ждать в этом году.

В чем миссия вашего граффити-фестиваля?

Фестиваль проводится не в первый раз администрацией города Кириши. Цели мероприятия — выявить талантливую молодежь, создать условия для совершенствования ее профессионального уровня и для реализации творческого потенциала, поучаствовать в формировании системы ценностей молодежной культуры и субкультуры.

Сколько участников вы ожидаете увидеть в этом году?

Гостей фестиваля ожидается более 100 человек. А самих участников — тех, кто пришлет свои работы, — не менее 30. Из них только 3-5 человек выберет жюри для «оживления» эскизов во время самого мероприятия.

Как вы думаете, на что будут делать в своих работах упор уличные художники? Есть ли какие-то запрещенные для исполнения темы?

Предугадать это очень тяжело – в этом вопросе нет сезонности или моды. Именно этим уличные художники схожи с именитыми классиками – они подвержены влиянию музы. В работах, конечно же, будет контролироваться использование нецензурной брани, пропаганда экстремизма, насилия и жестокости. Такие эскизы не будут приняты для участия.

Кто будет в экспертном жюри? По каким критериям оно будет выбирать лучшие работы?

В состав жюри войдут участники фестиваля, организаторы, а также жители города Кириши. Рисунки отбираются по критериям и оцениваются по пятибалльной шкале за каждый: оригинальность исполнения, сложность исполнения, композиция рисунка, качество выполненного рисунка. Эскизы, прошедшие отбор, будут опубликованы в соцсети «ВКонтакте» с указанием автора.

На фестиваль могут прийти все желающие? Что интересного ждёт гостей?

Вход на фестиваль свободный, нет никакой дополнительной регистрации или билетов. Организаторы ждут всех желающих. Для гостей подготовлена конкурсная и развлекательная программы, а также мастер-класс от известного стрит-арт художника (имя пока не разглашается).

Граффити-фестиваль пройдет 29 июня в парке для роллеров и скейтбордистов города Кириши Ленинградской области с 12:00 до 19:00. Именно в этот день несколько уличных художников смогут исполнить свои работы на глазах у публики.

Отметим, что в Петербурге часто возникают проблемы со свободой уличного творчества. Периодически коммунальщики закрашивают творения художников. Например, так было зимой с граффити, изображающим советский новый год – его уничтожили вскоре после появления. Но неравнодушные петербуржцы вскоре его самостоятельно восстановили. В феврале 2019 года Законодательное собрание Петербурга в первом чтении приняло проект о согласовании граффити – по нему эскиз должен утверждаться чиновниками. И вот, 17 мая, на Тульской улице в Петербурге появилось первое согласованное с властями граффити – изображение кольчуги и меча на электрощитке. К слову, на его согласование у активистов ушел почти год. А 19 мая уличный художник Леша Бурстон создал первую легальную стену для граффити, дабы привлечь внимание властей к проблеме о законном уличном искусстве. Свободно творить в Петербурге, по его словам, теперь нельзя. Правда, уже через пару дней легальную стену убрали. Что, впрочем-то, подтверждает слова художника.