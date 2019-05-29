Смольный: в Петербурге план призыва граждан на военную службу выполнен более чем на 60 %

На совещании в Смольном объявили, что план призывной комиссии в Санкт-Петербурге выполнен на 62 процента. Лучшие показатели в Пушкине и Колпино.

Председатель Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Ольга Аришина на встрече в Смольном рассказала о промежуточных данных призыва новоиспеченных военнослужащих. В настоящее время количество призывников составляет 62% от нормы, установленной в Западном военном округе.

Сообщается также, что самыми «трудоспособными» в плане призыва в армию являются Пушкинский, Калининский, Красногвардейский и Колпинский районы Северной столицы.

«Единственный итог, который мы должны подвести в июле – это стопроцентное выполнение нормы призыва», – заявила на совещании Аришина.

Отметим, что в планах правительства в призывную компанию с 1 по 15 июля — отправить в армию 2980 молодых жителей Петербурга.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что во время ПМЭФ между Москвой и Петербургом запустят дополнительные поезда «Сапсаны».