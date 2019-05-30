Бесплатные ветеринарные осмотры стартовали в Петербурге

До 19 июня по Петербургу будут передвигаться два ветмобиля. Хозяева собак и кошек смогут показать своего питомца специалисту совершенно бесплатно.

С 29 мая в Петербурге и ещё ряде городов России стартует кампания по бесплатному ветеринарному осмотру домашних животных. Её организует компания-производитель кормов для кошек для собак Royal Canin. О том, как попасть к ветеринару в эти дни в Петербурге и зачем это нужно, в интервью Gazeta.SPb рассказал директор по научным коммуникациям торговой компании Royal Canin Ярослав Рюмин.

Когда в Петербурге впервые запустили ветмобиль с бесплатными осмотрами для собак и кошек?

Первый ветмобиль в Петербурге стартовал весной 2017 года. Инициатива реализуется уже третий год подряд и постепенно расширяет свою географию.В этом году маршрут ветмобиля охватывает семь российских городов: Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Воронеж, Челябинск, Нижний Новгород, Москва и Петербург.

Сколько в среднем собак и кошек осматривают в Петербурге в рамках ветеринарного тура ежегодно? Становится ли их больше год от года?

В 2017 году в Петербурге мы обследовали более 3 тыс. собак и кошек (в две «волны» — весной и осенью), причем первых приводят чаще, чем вторых. Мы отметили, что жители Санкт-Петербурга более ответственно относятся к осмотрам домашних животных – в 2018 они прошли на 36% больше ветеринарных осмотров, чем москвичи.

Приблизительно у какого количества собак и кошек из осмотренных находятся заболевания или подозрения на заболевания?

Практика работы ветмобилей показала, что почти у половины домашних животных, которые обследуются в рамках проекта, есть проблемы со здоровьем, требующие дальнейшей диагностики или лечения. Многие считают, что здоровье домашних кошек не подвержено рискам и встречаться с ветеринарным врачом им не нужно.

Мы стремимся акцентировать внимание владельцев на существующих проблемах с помощью образовательных проектов. В 2019 году ветмобили стали продолжением темы профилактики здоровья домашних животных, начатых акцией «У кошки не девять жизней», в рамках которой RoyalCanin предлагал бесплатные ветеринарные осмотры владельцам кошек.

Как принять участие в ветеринарном осмотре в Петербурге? Нужно ли как-то готовить животных? Нужно ли приносить документы и справки питомца?

Попасть на прием в ветмобиль могут все желающие: для этого достаточно отследить маршрут его передвижения в каждом районе и часы работы на специальной странице проекта, выбрать удобное время и прийти на прием без предварительной записи, в порядке живой очереди.

Прием проводят дипломированные ветеринарные врачи с практикой работы в ветеринарных клиниках. Консультация длится около 15 минут и включает в себя по усмотрению ветеринарного врача все или некоторые из следующих процедур: визуальное обследование животного (оценка положения тела, вес, наличие и характер недомоганий, состояние кожи, шерсти, слизистых оболочек, состояние носовых и слуховых проходов), термометрия, пальпация, отоскопия, аускультация, перкуссия.

Ветеринары осматривают исключительно собак и кошек или других питомцев тоже?

Деятельность ветмобилей направлена именно на собак и кошек. Однако за время существования проекта бывали случаи, когда люди приносили на прием хомячков или морских свинок. Безусловно, наши врачи никогда не отказывают в осмотрах любым домашним животным.

Выдает ли ветеринар какое-то заключение или направление по результатам осмотра?

Ветеринарный врач после осмотра делает предварительное заключение и дает рекомендации по кормлению и дальнейшей диагностике.

Как вы считаете, становится ли в Петербурге год от года больше больных собак и кошек? По вашим оценкам, какую часть собак и кошек в Петербурге вам удалось избавить от болезней, точнее, предупредить их заболевания?

В рамках работы ветмобилей в Санкт-Петербурге осенью 2018 года профилактический осмотр прошли 1330 собаки — 60% из них были с признаками заболеваний. А из 344 котов и кошек — 27% были с признаками заболеваний. Наиболее распространёнными проблемами здоровья у домашних питомцев являются: ожирение, нарушение работы ЖКТ, различные аллергии и мочекаменная болезнь.

Мы видим, что владельцы начинают более ответственно относиться к вопросам здоровья своих питомцев и признаются, что посещали бы ветеринарного врача чаще, понимая, зачем и насколько регулярно в действительности нужно это делать .

Домашним животным, чтобы оставаться здоровыми, необходимы регулярные профилактические ветеринарные осмотры. Такие осмотры позволяют диагностировать различные заболевания на ранних стадиях, что является залогом успешного лечения. Такие проекты, как ветмобиль и «У кошки не 9 жизней» созданы для того, чтобы мотивировать как можно больше хозяев кошек возить своих питомцев на профилактические ветеринарные осмотры.

В чём цель вашей работы? Почему вы делаете это бесплатно?

В RoyalCanin мы верим, что домашние животные делают наш мир лучше и это вдохновляет нас действовать в соответствии с нашей целью – создавать лучший мир для домашних животных. Это основа нашей философии и принцип, которым мы руководствуемся, разрабатывая все продукты и реализуя разные проекты. Наша глобальная задача – способствовать формированию культуры владения домашними животными. Забота о здоровье – одна из важнейших составляющих этой культуры, а залог здоровья домашних животных – это правильный уход и профилактика (здесь это работает так же, как с людьми).

RoyalCanin проводил исследование и выяснил, что, например, 71% кошек не проходят регулярные профилактические осмотры. При этом у более, чем 40% домашних кошек и 32% собак есть проблемы со здоровьем, которые требуют диагностики или лечения. Кампания с ветмобилями была инициирована RoyalCanin, чтобы привлечь внимание владельцев домашних животных к необходимости своевременных профилактических осмотров питомцев, и не только словом, но и делом помогать хозяевам следить за здоровьем их питомцев.

Показать своего питомца ветеринару в Петербурге можно с 29 мая по 19 июня. График движения ветмобилей можно отслеживать здесь.

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